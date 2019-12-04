Косторная начнет финал Гран-при, Загитова выступит последней

В среду, 4 декабря прошла жеребьевка финала Гран-при по фигурному катанию. Короткую программу у женщин откроет Алена Косторная. После этого выступять Александра Трусова, Анна Щербакова, японка Рика Кихира, американка Брэйди Теннел, а закроет соревнования Алина Загитова.

Российские спортсменки не приехали на жеребьевку. Они пропустили мероприятие, так как короткая программа будет показана 6 декабря.

Финал гран-при по фигурному катанию