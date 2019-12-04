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Источник Правда.Ру

Опубликованы заявки Косторной и Щербаковой на финал Гран-при

Спорт » Фигурное катание

Российские фигуристки Алена Косторная и Анна Щербакова опубликовали свои программы на финал Гран-при. Спортсменки начнут выступления 6 декабря. Турнир состоится в Турине.

Кроме Косторной и Щербаковой, на турнире выступят Александра Трусова и Алина Загитова. Их программы стали известны ранее.

Алена Косторная

короткая программа:

  • тройной аксель,
  • тройной лутц,
  • каскад тройной флип+тройной тулуп;

произвольная программа:

  • каскад тройной аксель+двойной тулуп,
  • тройной аксель,
  • двойной аксель,
  • тройной риттбергер,
  • каскад тройной флип+тройной тулуп,
  • каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов,
  • тройной лутц.

Анна Щербакова

короткая программа:

  • двойной аксель,
  • тройной флип,
  • каскад тройной лутц+тройной риттбергер;

произвольная программа:

  • каскад четверной лутц+тройной тулуп,
  • четверной лутц,
  • два двойных акселя,
  • каскад тройной лутц+тройной риттбергер,
  • каскад тройной флип+ойлера+тройной сальхов,
  • тройной лутц.
Темы анна щербакова алена косторная фигурное катание
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