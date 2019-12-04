Опубликованы заявки Косторной и Щербаковой на финал Гран-при

Российские фигуристки Алена Косторная и Анна Щербакова опубликовали свои программы на финал Гран-при. Спортсменки начнут выступления 6 декабря. Турнир состоится в Турине.

Кроме Косторной и Щербаковой, на турнире выступят Александра Трусова и Алина Загитова. Их программы стали известны ранее.

Алена Косторная

короткая программа:

тройной аксель,

тройной лутц,

каскад тройной флип+тройной тулуп;

произвольная программа:

каскад тройной аксель+двойной тулуп,

тройной аксель,

двойной аксель,

тройной риттбергер,

каскад тройной флип+тройной тулуп,

каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов,

тройной лутц.

Анна Щербакова

короткая программа:

двойной аксель,

тройной флип,

каскад тройной лутц+тройной риттбергер;

произвольная программа: