Опубликованы заявки Косторной и Щербаковой на финал Гран-при
Российские фигуристки Алена Косторная и Анна Щербакова опубликовали свои программы на финал Гран-при. Спортсменки начнут выступления 6 декабря. Турнир состоится в Турине.
Кроме Косторной и Щербаковой, на турнире выступят Александра Трусова и Алина Загитова. Их программы стали известны ранее.
Алена Косторная
короткая программа:
- тройной аксель,
- тройной лутц,
- каскад тройной флип+тройной тулуп;
произвольная программа:
- каскад тройной аксель+двойной тулуп,
- тройной аксель,
- двойной аксель,
- тройной риттбергер,
- каскад тройной флип+тройной тулуп,
- каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов,
- тройной лутц.
Анна Щербакова
короткая программа:
- двойной аксель,
- тройной флип,
- каскад тройной лутц+тройной риттбергер;
произвольная программа:
- каскад четверной лутц+тройной тулуп,
- четверной лутц,
- два двойных акселя,
- каскад тройной лутц+тройной риттбергер,
- каскад тройной флип+ойлера+тройной сальхов,
- тройной лутц.