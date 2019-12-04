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Фанаты ЦСКА выступили против задержаний болельщиков "Спартака"

Спорт » Командные виды » Футбол

Болельщики ЦСКА выступили в поддержку фанатов "Спартака", которые были задержаны в день матча красно-белых с "Зенитом". В понедельник, 2 декабря суд в Санкт-Петербурге назначил админштрафы 30 болельщикам. Три столичных фаната получили по 15 суток ареста.

"По ситуации последних дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд. Применяются архаичные принципы коллективной отвественности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприёмников и зданиях суда", - говорится на странице объединения в Instagram.

Ранее фанатов "Спартака" поддержали болельщики "Зенита" и других команд, а также рэпер Баста.

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