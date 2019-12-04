Друг Кокорина и Мамаева рассказал о ночных драках

Александр Протасовицкий, друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева рассказал о том, почему произошли драки в октябре 2018 года, из-за которых все трое отсидели в тюрьме.

Кокорин и Мамаев отсидели по статьям "Хулиганство" и "Побои". В сентябре 2019 года они вышли на свободу по УДО. Протасовицкий отсидел полный срок, суд не удовлетворил его ходатайство.

"Люди разные. Все отдыхают по-разному. Что-то придается огласке, а что-то нет. Можно посидеть попить чаю, а можно выпить пива или вина. Просто наш эпизод получился громким из-за этих драк. А вообще такой досуг - скорее, исключение. Ничего постоянного в этом нет и нам не свойственно", - заявил Протасовицкий.

Также друг Кокорина и Мамаева заявил, что настроение у отдыхающих в тот день было хорошим и "настроя кого-то избить точно не было".