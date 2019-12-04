Рэпер Баста поддержал болельщиков "Спартака", сидящих в СИЗО

Рэпер Баста высказался в поддержку болельщиков "Спартака", которые оказались задержанными в день матча красно-белых с "Зенитом". Ранее были арестованы шесть фанатов, которые оскорбляли нападающего питерцев Артема Дзюбу.

Баста считает, что полиция не имела права задерживать фанатов "Спартака". По его мнению, руководство "Зенита" использовало административный ресурс.

"По ситуации последних дней двух мнений, несмотря на различия в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд. Применяются архаичные принципы коллективной ответственности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприёмников и зданиях суда", - написал рэпер Баста в Instagram