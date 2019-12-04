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Источник Правда.Ру

Фигуристка Трусова мечтает встретиться с Дейнерис из "Игры престолов"

Спорт » Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова рассказала о своей мечте. Россиянка хотела бы встретиться с актрисой Эмилией Клар, которая прославилась ролью Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов".


Трусова рассказала о своей мечте.

В этом сезоне Трусова дебютировала во взрослом катании. Фигуристка выиграла два этапа серии Гран-при и вышла в финал. Она выступает под музыкальную тему из сериала "Игра престолов".

"Хочу, чтобы актриса Дейнерис мне где-нибудь написала. Или встретиться с ней", - заявила Трусова.

фигурное катание александра трусова
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