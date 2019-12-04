Фигуристка Александра Трусова рассказала о своей мечте. Россиянка хотела бы встретиться с актрисой Эмилией Клар, которая прославилась ролью Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов".
В этом сезоне Трусова дебютировала во взрослом катании. Фигуристка выиграла два этапа серии Гран-при и вышла в финал. Она выступает под музыкальную тему из сериала "Игра престолов".
"Хочу, чтобы актриса Дейнерис мне где-нибудь написала. Или встретиться с ней", - заявила Трусова.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.