Перед сборной России стоит задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что у сборной России есть задача войти в первую десятку рейтинга ФИФА. По его словам, команда планомерно идет к своей задаче.

"Это сложная задача, потому что все сейчас играют в футбол на профессиональном уровне. Пока у нас все получается", - приводит ТАСС слова Колобкова.

На данный момент российская сборная располагается на 38-м месте в рейтинге. В октябре национальная команда оформила досрочный выход на чемпионат Европы 2020 года, россияне сыграют в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Встречи с командами Бельгии (13 июня 2020 года) и Финляндии (17 июня) пройдут в Санкт-Петербурге, с командой Дании россияне сыграют в Копенгагене 22 июня.