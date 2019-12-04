Аргентина и Бразилия узнали соперников по Кубку Америки-2020

Состоялась жеребьевка Кубка Америки-2020. Турнир пройдет следующим летом в Аргентине и Колумбии и по датам будет совпадать с Евро-2020, то есть начнется 12 июня и завершится 12 июля.

КОНКАКАФ изменил формат соревнований. Теперь команды будут разделены на две группы по шесть сборных.

В группе А сыграют Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили и Парагвай.

В группа В встретятся Бразилия, Колумбия, Венесуэла, Эквадор, Перу и Катар.

Команды проведут по матчу друг с другом. После этого по четыре сборные из каждой группы выйдут в плей-офф. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал состоятся с 4 по 12 июля. Решающий матч турнира пройдет в колумбийском городе Барранкилья.