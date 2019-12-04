Фергюсон резко ответил на вопрос о возможной отмене боя с Хабибом

Боец смешанных единоборств Тони Фергюсон ответил на шутки со стороны фанатов по поводу возможной отмены его боя с Хабибом Нурмагомедовым. Ранее поединок американца и россиянина не состоялся четыре раза по причине травм или болезни спортсменов.

Новый бой назначен на 18 апреля в Нью-Йорке. Фергюсон считает, что на этот раз отмены поединка не будет.

"Фанатам не стоит продолжать нести эту чушь. Сейчас мне нужна поддержка, а не это дерьмо. Смотрите Bellator или другую хрень. Найдите копию того, что есть у нас. Здесь собраны крутые бандиты, и я здесь реальный талант", - заявил Фергюсон в интервью ММА Mania.