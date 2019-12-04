Боец смешанных единоборств Тони Фергюсон ответил на шутки со стороны фанатов по поводу возможной отмены его боя с Хабибом Нурмагомедовым. Ранее поединок американца и россиянина не состоялся четыре раза по причине травм или болезни спортсменов.
Новый бой назначен на 18 апреля в Нью-Йорке. Фергюсон считает, что на этот раз отмены поединка не будет.
"Фанатам не стоит продолжать нести эту чушь. Сейчас мне нужна поддержка, а не это дерьмо. Смотрите Bellator или другую хрень. Найдите копию того, что есть у нас. Здесь собраны крутые бандиты, и я здесь реальный талант", - заявил Фергюсон в интервью ММА Mania.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.