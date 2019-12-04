В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Сан-Хосе" произошла потасовка. Форвард "Шаркс" Эвандер Кейн совершил грубый прием на защитнике "Кэпиталз" Радко Гудасе. Атакующий попал в голову своему сопернику.
Этот фол стал причиной стычки, участие в которой принял и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Гудаса увели в раздевалку с травмой, а Кейн получил удаление до конца игры.
"Вашингтон" одержал победу со счетом 5:2. "Кэпиталз" одержали четвертую победу подряд и догнали лидирующий "Бостон" в таблице Восточной конференции.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.