Овечкин заступился за партнера по "Вашингтону" и полез в драку

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Сан-Хосе" произошла потасовка. Форвард "Шаркс" Эвандер Кейн совершил грубый прием на защитнике "Кэпиталз" Радко Гудасе. Атакующий попал в голову своему сопернику.



Овечкин полез в драку за партнера по "Вашингтону".

Этот фол стал причиной стычки, участие в которой принял и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Гудаса увели в раздевалку с травмой, а Кейн получил удаление до конца игры.

"Вашингтон" одержал победу со счетом 5:2. "Кэпиталз" одержали четвертую победу подряд и догнали лидирующий "Бостон" в таблице Восточной конференции.