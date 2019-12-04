Гандболистку Сень на чемпионате мира удивил японский болельщик

Гандболистка сборной России Анна Сень рассказала о том, как провела свой день рождения. Праздник пришелся на матч чемпионата мир против ДР Конго, в котором россиянки разгромили соперниц.

По словам Сень, она уже привыкла отмечать день рождения вне дома. Каждый год 3 декабря она находится в составе сборной России или своего клуба "Ростов-Дон".

"Утром девчонки пришли ко мне, подняли настроение, все прекрасно. Тем более к этому моменту новый день наступил уже и по московскому времени. Удивил японский болельщик, который приехал и подарил полотенце с золотой вышивкой: там мои имя и фамилия на английском языке и иероглифами", - рассказала Сень в интервью пресс-службе Федерации гандбола России.

Сборная России одержала три победы подряд на старте чемпионата мира. Кроме ДР Конго, россиянки обыграли Китай и Аргентину. Также на первом этапе россиянки сыграют против Швеции и Японии.

Фото: instagram.com.