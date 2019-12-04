Овечкин опоздал на третий период матча с "Сан-Хосе"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не смог вовремя выйти на лед после второго перерыва в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе". Болельщики заметили, что хоккеист опоздал более чем на 4 минуты. Партнеры встретили его ударами клюшкой по льду.

Овечкин является лучшим российским снайпером и бомбардиром в НХЛ. На данный момент на его счету 678 шайб, 1242 очка. Он провел 1112 игр в регулярном чемпионате.

Интересно, что Овечкин забросил 339 шайб в первые семь лет, еще 339 - в остальные семь лет. В среднем он забивает 0,61 гола за игру.