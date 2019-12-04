Ибрагимович назвал место продолжения карьеры

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал о том, где продолжит карьеру. Футболист будет возвращается в Италию, но пока неизвестно, где именно будет играть.

"Я не стану уточнять свое новое место работы. Скажу лишь то, что этот клуб должен написать новую главу и начать бороться против всех. Именно это является моим новым стимулом", — сказал Ибрагимович в интервью GQ Italia.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может вернуться в Италию, где в его услугах были заинтересованы "Милан", "Интер" и "Наполи". Контракт футболиста с "Гэлакси" истекает 31 декабря.