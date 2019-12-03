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Источник Правда.Ру

Фанаты "Зенита" поддержали болельщиков "Спартака"

Спорт » Командные виды » Футбол

Фанаты "Зенита" выразили поддержку болельщикам "Спартака". Поклонники красно-белых были задержаны в день матча между командами за административные правонарушения, сообщает "Фонтанка".

Болельщики питерской команды призвали проверить условия содержания фанатов "Спартака" в спецприемнике на Захарьевской улице. Отмечалось, что сотрудники полиции могут предвзято относиться к болельщикам красно-белых.

В пресс-службе ОНК Санкт-Петербурга эту информацию опровергли. Сообщается, что у фанатов «Спартака» нет жалоб на условия содержания в спецприемнике, а сотрудники полиции ведут себя корректно.

Напомним, что в день матча 18-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак» (1:0) прошли массовые задержания фанатов красно-белых. Болельщики получили протоколы за мелкое хулиганство и уличное пьянство. Часть из них получила денежные штрафы, некоторые были задержаны на 15 суток.

Темы фанаты футбол фк зенит фк спартак москва
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