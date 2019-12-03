В сборную России на КПК вызваны восемь хоккеистов СКА и семь - ЦСКА
Тренерский штаб сборной России назвал состав на матчи Кубка Первого канала. Команда проведет три матча с 12 по 15 декабря - против Швеции, Чехии и Финляндии. Первые две игры состоятся в Москве в "Парке легенд", третий - на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.
В команду вызваны восемь игроков СКА и семь хоккеистов ЦСКА. Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
Вратари:
- Илья Сорокин (ЦСКА),
- Александр Самонов (СКА),
- Тимур Билялов ("Ак Барс").
Защитники:
- Никита Нестеров (ЦСКА),
- Вячеслав Войнов ("Авангард"),
- Рушан Рафиков ("Локомотив"),
- Артем Зуб, Игорь Ожиганов (оба - СКА),
- Андрей Педан, Альберт Яруллин, Никита Лямкин (все - "Ак Барс"),
- Андрей Миронов ("Динамо" М).
Нападающие:
- Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Павел Карнаухов (все - ЦСКА),
- Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все - СКА),
- Вадим Шипачёв ("Динамо" М),
- Владимир Ткачёв ("Ак Барс"),
- Кирилл Семёнов ("Авангард"),
- Дамир Жафяров ("Торпедо"),
- Никита Сошников ("Салават Юлаев").