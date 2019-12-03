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Источник Правда.Ру

В сборную России на КПК вызваны восемь хоккеистов СКА и семь - ЦСКА

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Тренерский штаб сборной России назвал состав на матчи Кубка Первого канала. Команда проведет три матча с 12 по 15 декабря - против Швеции, Чехии и Финляндии. Первые две игры состоятся в Москве в "Парке легенд", третий - на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

В команду вызваны восемь игроков СКА и семь хоккеистов ЦСКА. Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: 

  • Илья Сорокин (ЦСКА), 
  • Александр Самонов (СКА), 
  • Тимур Билялов ("Ак Барс").

Защитники:

  • Никита Нестеров (ЦСКА), 
  • Вячеслав Войнов ("Авангард"), 
  • Рушан Рафиков ("Локомотив"), 
  • Артем Зуб, Игорь Ожиганов (оба - СКА), 
  • Андрей Педан, Альберт Яруллин, Никита Лямкин (все - "Ак Барс"), 
  • Андрей Миронов ("Динамо" М).

Нападающие:

  • Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Павел Карнаухов (все - ЦСКА), 
  • Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все - СКА), 
  • Вадим Шипачёв ("Динамо" М), 
  • Владимир Ткачёв ("Ак Барс"), 
  • Кирилл Семёнов ("Авангард"), 
  • Дамир Жафяров ("Торпедо"), 
  • Никита Сошников ("Салават Юлаев").
Темы хоккей еврохоккейтур кубок первого канала сборная россии по хоккею
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