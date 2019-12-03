В сборную России на КПК вызваны восемь хоккеистов СКА и семь - ЦСКА

Тренерский штаб сборной России назвал состав на матчи Кубка Первого канала. Команда проведет три матча с 12 по 15 декабря - против Швеции, Чехии и Финляндии. Первые две игры состоятся в Москве в "Парке легенд", третий - на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

В команду вызваны восемь игроков СКА и семь хоккеистов ЦСКА. Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

Вратари:

Илья Сорокин (ЦСКА),

Александр Самонов (СКА),

Тимур Билялов ("Ак Барс").

Защитники:

Никита Нестеров (ЦСКА),

Вячеслав Войнов ("Авангард"),

Рушан Рафиков ("Локомотив"),

Артем Зуб, Игорь Ожиганов (оба - СКА),

Андрей Педан, Альберт Яруллин, Никита Лямкин (все - "Ак Барс"),

Андрей Миронов ("Динамо" М).

Нападающие: