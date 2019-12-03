ВАДА перенесло из Парижа заседание по российскому делу

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) решил перенести в Лозанну заседание собственного исполкома. Ранее предполагалось, что совещание состоится в Париже 9 декабря.

Дата рассмотрения российского вопроса не изменилась, но в Париже было решено не проводить заседание из-за возможных акций протеста. Планируется, что 5 декабря на улицы столицы Франции выйдут водители общественного транспорта, авиадиспетчеры, полицейские и другие работники. В результате проведение официальных мероприятий может быть затруднено.

На заседании исполкома будут рассмотрены рекомендации комитета по соответствию ВАДА. Ранее руководству агентства было рекомендовано исключить Россию из международных соревнований на четыре года, лишить РУСАДА статуса соответствия, а также запретить проведение турниров на территории РФ.