Сборная России (U-19) узнала соперников по отбору Евро-2022

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда отборочного турнира юношеского чемпионата Европы 2022 года. Отбор пройдет по схеме Лиги наций и будет состоять из четырех раундов.

В первом и втором раундах команды проведут мини-турниры, в результате которых произойдет обмен между лигами. Все сборные будут разбиты на лиги А, В, С.

После второго раунда сборные лиги С завершат выступления в турнире. После третьего раунда завершат выступления команды лиги В.

В четвертом раунде как раз определятся участники финального турнира. Ими станут пять победителей групп и две лучшие команды, занявшие вторые места. Турнир примет Словакия.

Сборная России начнет отбор в лиге В, в группе с Данией, Шотландией и Латвией. Мини-турнир примут датчане. Матчи состоятся с 7 по 13 октября 2020 года. Российской команде за три раунда необходимо попасть в лигу А, а затем занять одно из двух мест в группе.

Лига А

Группа 1. Ирландия. Нидерланды. Турция. Хорватия.

Группа 2. Украина. Германия. Швеция. Бельгия.

Группа 3. Португалия. Чехия. Греция. Польша.

Группа 4. Италия. Англия. Сербия. Австрия.

Группа 5. Испания. Франция. Норвегия. Словакия.

Лига B

Группа 1. Болгария. Грузия. Босния и Герцеговина. Уэльс.

Группа 2. Дания (хозяйка мини-турнира). Шотландия. РОССИЯ. Латвия.

Группа 3. Венгрия. Румыния. Кипр. Исландия.

Группа 4. Израиль. Словения. Финляндия. Швейцария.

Группа С