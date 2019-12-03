В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда отборочного турнира юношеского чемпионата Европы 2022 года. Отбор пройдет по схеме Лиги наций и будет состоять из четырех раундов.
В первом и втором раундах команды проведут мини-турниры, в результате которых произойдет обмен между лигами. Все сборные будут разбиты на лиги А, В, С.
После второго раунда сборные лиги С завершат выступления в турнире. После третьего раунда завершат выступления команды лиги В.
В четвертом раунде как раз определятся участники финального турнира. Ими станут пять победителей групп и две лучшие команды, занявшие вторые места. Турнир примет Словакия.
Сборная России начнет отбор в лиге В, в группе с Данией, Шотландией и Латвией. Мини-турнир примут датчане. Матчи состоятся с 7 по 13 октября 2020 года. Российской команде за три раунда необходимо попасть в лигу А, а затем занять одно из двух мест в группе.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.