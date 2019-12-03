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Источник Правда.Ру

Сборная России (U-19) узнала соперников по отбору Евро-2022

Спорт » Командные виды » Футбол

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда отборочного турнира юношеского чемпионата Европы 2022 года. Отбор пройдет по схеме Лиги наций и будет состоять из четырех раундов.

В первом и втором раундах команды проведут мини-турниры, в результате которых произойдет обмен между лигами. Все сборные будут разбиты на лиги А, В, С.

После второго раунда сборные лиги С завершат выступления в турнире. После третьего раунда завершат выступления команды лиги В. 

В четвертом раунде как раз определятся участники финального турнира. Ими станут пять победителей групп и две лучшие команды, занявшие вторые места. Турнир примет Словакия.

Сборная России начнет отбор в лиге В, в группе с Данией, Шотландией и Латвией. Мини-турнир примут датчане. Матчи состоятся с 7 по 13 октября 2020 года. Российской команде за три раунда необходимо попасть в лигу А, а затем занять одно из двух мест в группе.

Лига А

  • Группа 1. Ирландия. Нидерланды. Турция. Хорватия.
  • Группа 2. Украина. Германия. Швеция. Бельгия.
  • Группа 3. Португалия. Чехия. Греция. Польша.
  • Группа 4. Италия. Англия. Сербия. Австрия.
  • Группа 5. Испания. Франция. Норвегия. Словакия.

Лига B

  • Группа 1. Болгария. Грузия. Босния и Герцеговина. Уэльс.
  • Группа 2. Дания (хозяйка мини-турнира). Шотландия. РОССИЯ. Латвия.
  • Группа 3. Венгрия. Румыния. Кипр. Исландия.
  • Группа 4. Израиль. Словения. Финляндия. Швейцария.

Группа С

  • Группа 1. Косово. Армения. Люксембург. Эстония.
  • Группа 2. Беларусь. Северная Ирландия. Гибралтар. Сан-Марино.
  • Группа 3. Азербайджан. Черногория. Фарерские острова. Андорра.
  • Группа 4. Мальта. Албания. Молдова.
  • Группа 5. Северная Македония. Казахстан. Литва.
Темы футбол сборная россии по футболу
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