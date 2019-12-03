Юрий Газзаев назвал претендентов на замену Месси и Роналду

Главный тренер "Енисея" Юрий Газзаев в комментарии "Правда.Ру" заявил, что футболист "Барселоны" Лионель Месси не зря был признан лучшим футболистом мира по версии France Football. Вместе с тем, то, что аргентинец всего на семь очков опередил Вирджила ван Дейка, говорит о высоком уровне мастерства голландского защитника.

"Я думаю, раз признали, значит, справедливо. Там же все-таки признают люди, которые всю жизнь в футболе. Признают очень авторитетные люди. Другое дело, что ван Дейк отстал всего на несколько голосов. И это говорит о том, насколько защитнику сложнее себя проявить и какого уровня должен быть игрок, чтобы претендовать вместе с нападающим", — заявил Газзаев.

Кроме того, Газзаев оценил шансы Криштиану Роналду догнать Месси по количеству "Золотых мячей". Аргентинец заработал шесть наград, а португалец пять.

"С каждым годом, наверное, времени у них в футболе остается меньше. А конкуренция возрастает, и подрастают претенденты. Сложно сказать. Но то, что амбиции есть и то, что это уже десятилетиями живая конкуренция у них, это только раскрашивает футбол", — сказал Газзаев.

По мнению тренера красноярцев, через несколько лет Месси и Роналду на позиции лучшего игрока могут заменить Неймар, Кильян Мбаппе или Матейс де Лигт.

"О Неймаре говорят давно. Он, наверное, менял клубы из-за того, чтобы проявить себя и получить личную награду. Мбаппе — тоже претендент. Поэтому претенденты будут появляться. Голландец молодой, который в "Ювентус" перешел", — подытожил Газзаев.