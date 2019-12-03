"Уфа" попытается отменить матч с "Ахматом" из-за травмы тренера

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев на тренировке получил травму. В клубе заявили, что постараются перенести игру РПЛ с "Ахматом".

"Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6.3 абзац 3 будем пытаться перенести матч. Либо отменим все тренировки, чтобы сохранить оставшийся тренерский штаб", — говорится в сообщении клуба.

Матч "Ахмат" — "Уфа" состоится 7 декабря на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. После 18 туров "Ахмат", набрав 19 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. "Уфа" располагается на восьмой строчке.