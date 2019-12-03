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Бывшей жене Глушакова не хватает 300 тыс. в месяц на детей

Спорт » Командные виды » Футбол

Дарья Глушакова, бывшая жена футболиста "Ахмата" Дениса Глушакова заявила, что ей не хватает алиментов на расходы для детей. Ранее сообщалось, что нападающий выплачивает по 300 тыс. рублей в месяц своей жене.

Глушаков также выплатит 42 млн рублей компенсации. Коме того, супруге футболиста достанется половина его имущества. Так, она получит пять квартир и один дом мужа.

"Суммы, которую он сегодня платит, не хватает для того, чтобы обеспечить все детские расходы. Сейчас это - 300 тысяч рублей в месяц. Видимо, его зарплата в "Ахмате" 900 тысяч рублей, то есть 10 миллионов рублей в год. В "Спартаке" Денис зарабатывал в 20 раз больше", - рассказала Дарья в интервью "Спорт-Экспрессу".

 

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