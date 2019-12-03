Глава IHHF: чемпионат мира по хоккею невозможно перенести из России

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея (IHHF) заявил, что не может перенести чемпионат мира-2023 и МЧМ-2023 из России. "Взрослы" турнир должен принять Санкт-Петербург, молодежный - Омск и Новосибирск.

"Нам нужно дождаться официального решения ВАДА. Потом будут комментарии. Я свою позицию уже высказывал. Будет сложно, иначе говоря, невозможно поменять локацию чемпионата мира.

То же самое касается и молодежного чемпионата мира, и в том, и в другом случае изменить место проведения невозможно. Ожидаем, что оба турнира пройдут в России", - заявил Фазель.