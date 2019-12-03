Бывший футболист "Спартака" забил шикарный гол через себя

Экс-форвард "Спартака" Зе Луиш забил красивый гол в матче за "Порту". Он отправил мяч в падении через себя в ворота клуба "Пасуш де Феррерйра". Его команда победила со счетом 2:0.



Шикарный гол Зе Луиша за "Порту".

Зе Луиш вышел на поле на 38-й минуте, заменив камерунца Венсана Абубакара. Футболист забил гол на 76-й минуте, открыв счет.

Футболист сборной Кабо-Верде забил гол впервые с сентября. Для того, чтобы забить мяч ему понадобилось 8 матчей. Всего на счету Зе Луиша восемь голов в 17-тим матчах.

После 12 туров "Порту" (31 очко) идет на втором месте в турнирной таблице, уступая лидеру "Бенфике" два очка.