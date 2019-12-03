Кокляев нашел потерянные после боя с Емельяненко перчатки

Российский спортсмен Михаил Кокляев нашел перчатки, которые пропали после боя с Александром Емельяненко. Боец смешанных единоборств в первом раунде отправил пауэрлифтера в нокаут. Поединок по правилам бокса прошел на "ВТБ Арене" в Москве 29 ноября.



Кокляев прошел МРТ после боя с Емельяненко.

Кокляев успешно прошел МРТ после боя, о чем рассказал в Instagram. Он пообещал разыграть перчатки среди болельщиков.

"МРТ сделали, всё нормально, двигаемся дальше, на тренировку. Перчатки на месте. Катмен их просто вовремя положил в тёмное, укромное место. Ну а мы сейчас придумаем какой-нибудь конкурс", - сказал стронгмен.