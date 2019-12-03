Опубликовано расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине

В Турине с 5 по 8 декабря пройдут соревнования в финале Гран-при по фигурному катанию. В каждом из видов выступят по шесть спортсменов или пар. Россию представят четыре одиночницы, два одиночника, три спортивные пары и два танцевальных дуэта:

Женщины

Алена Косторная (Россия),

Алина Загитова (Россия),

Александра Трусова (Россия),

Анна Щербакова (Россия),

Рика Кихира (Япония),

Брейди Теннелл (США).

Мужчины

Александр Самарин (Россия),

Дмитрий Алиев (Россия),

Юдзуру Ханю (Япония),

Натан Чен (США),

Кевин Аймоз (Франция),

Боян Цзинь (Китай).

Спортивные пары

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия),

Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия),

Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия),

Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай),

Чен Пэн/Цзинь Ян (Китай),

Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада).

Танцевальные дуэты

Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия),

Александра Степанова/Иван Букин (Россия),

Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция),

Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада),

Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью (США),

Мэдисон Чок/Эвен Бейтс (США).

Первые выступления во всех видах состоятся 5 декабря. Произвольные программы фигуристы покажут 6 и 7 декабря ноября. 8 декабря состоятся показательные выступления.

Расписание финала Гран-при в Турине

5 декабря

21.45 - пары (короткая программа)

22.05 - мужчины (короткая программа)

6 декабря

20.25 - танцы на льду (ритм-танец)

21.45 - женщины (короткая программа)

22.50 - пары (произвольная программа)

7 декабря

14.55 - мужчины (произвольная программа)

21.20 - танцы на льду (произвольный танец)

22.50 - женщины (произвольная программа)

8 декабря