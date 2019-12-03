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Источник Правда.Ру

Опубликовано расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине

Спорт » Фигурное катание

В Турине с 5 по 8 декабря пройдут соревнования в финале Гран-при по фигурному катанию. В каждом из видов выступят по шесть спортсменов или пар. Россию представят четыре одиночницы, два одиночника, три спортивные пары и два танцевальных дуэта:

Женщины

  • Алена Косторная (Россия),
  • Алина Загитова (Россия),
  • Александра Трусова (Россия),
  • Анна Щербакова (Россия),
  • Рика Кихира (Япония),
  • Брейди Теннелл (США).

Мужчины

  • Александр Самарин (Россия),
  • Дмитрий Алиев (Россия),
  • Юдзуру Ханю (Япония),
  • Натан Чен (США),
  • Кевин Аймоз (Франция),
  • Боян Цзинь (Китай).

Спортивные пары

  • Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия),
  • Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия),
  • Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия),
  • Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай),
  • Чен Пэн/Цзинь Ян (Китай),
  • Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада).

Танцевальные дуэты

  • Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия),
  • Александра Степанова/Иван Букин (Россия),
  • Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция),
  • Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада),
  • Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью (США),
  • Мэдисон Чок/Эвен Бейтс (США).

Первые выступления во всех видах состоятся 5 декабря. Произвольные программы фигуристы покажут 6 и 7 декабря ноября. 8 декабря состоятся показательные выступления.

Расписание финала Гран-при в Турине

5 декабря

  • 21.45 - пары (короткая программа)
  • 22.05 - мужчины (короткая программа)

6 декабря

  • 20.25 - танцы на льду (ритм-танец)
  • 21.45 - женщины (короткая программа)
  • 22.50 - пары (произвольная программа)

7 декабря

  • 14.55 - мужчины (произвольная программа)
  • 21.20 - танцы на льду (произвольный танец)
  • 22.50 - женщины (произвольная программа)

8 декабря 

  • 15.55 - показательные выступления
Темы алина загитова анна щербакова алена косторная фигурное катание александра трусова серия гран-при (фигурное катание)
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