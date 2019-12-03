Опубликовано расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине
В Турине с 5 по 8 декабря пройдут соревнования в финале Гран-при по фигурному катанию. В каждом из видов выступят по шесть спортсменов или пар. Россию представят четыре одиночницы, два одиночника, три спортивные пары и два танцевальных дуэта:
Женщины
- Алена Косторная (Россия),
- Алина Загитова (Россия),
- Александра Трусова (Россия),
- Анна Щербакова (Россия),
- Рика Кихира (Япония),
- Брейди Теннелл (США).
Мужчины
- Александр Самарин (Россия),
- Дмитрий Алиев (Россия),
- Юдзуру Ханю (Япония),
- Натан Чен (США),
- Кевин Аймоз (Франция),
- Боян Цзинь (Китай).
Спортивные пары
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия),
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия),
- Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия),
- Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай),
- Чен Пэн/Цзинь Ян (Китай),
- Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада).
Танцевальные дуэты
- Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия),
- Александра Степанова/Иван Букин (Россия),
- Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция),
- Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада),
- Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью (США),
- Мэдисон Чок/Эвен Бейтс (США).
Первые выступления во всех видах состоятся 5 декабря. Произвольные программы фигуристы покажут 6 и 7 декабря ноября. 8 декабря состоятся показательные выступления.
Расписание финала Гран-при в Турине
5 декабря
- 21.45 - пары (короткая программа)
- 22.05 - мужчины (короткая программа)
6 декабря
- 20.25 - танцы на льду (ритм-танец)
- 21.45 - женщины (короткая программа)
- 22.50 - пары (произвольная программа)
7 декабря
- 14.55 - мужчины (произвольная программа)
- 21.20 - танцы на льду (произвольный танец)
- 22.50 - женщины (произвольная программа)
8 декабря
- 15.55 - показательные выступления