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Источник Правда.Ру

Фергюсон обещает сделать яичницу из Нурмагомедова

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боец смешанных единоборств Тони Фергюсон рассказал о том, как собирается победить Хабиба Нурмагомедова. Поединок между американцем и россиянином состоится 18 апреля в Нью-Йорке.

"Этот парень всегда думает обо мне. Он собирается напряженно тренироваться и будет нервничать. Я собираюсь этим воспользоваться. Хочу подловить его во время схватки. Это будет яичница, детка. Заставлю его писать кровью. У этого парня только одна проблема - Тони Фергюсон. Я иду за ним, сезон охоты открыт", - заявил Тони в интервью MMAJunkie.

Нурмагомедов является чемпионом UFC в легко весе, он одержал 28 побед в 28 боях. Фергюсон в 28-ми поединках победил 25 раз.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться четыре раза, но всегда отменялся из-за болезни или травмы спортсменов.

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