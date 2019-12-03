Месси признан лучшим футболистом планеты в шестой раз

Футболист "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим в 2019 году. Он получил премию "Золотой мяч" от еженедельника France Football. Церемония награждения состоялась в понедельник в Париже.

В первую пятерку по итогам голосования попали: Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"). Португалец Роналду не попал в топ-2 впервые с 2010 года.

Для Месси это шестой "Золотой мяч" в карьере, что является рекордом. Пять наград на счету Криштиану Роналду.

"Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде. Несколько лет назад, в 2009 году, я выиграл свой первый "Золотой мяч", сегодня — шестой. Как говорит моя жена, не прекращайте мечтать", — заявил Месси после получения награды.

Кроме того, во время мероприятия был назван лучший голкипер 2019 года. Награду имени Льва Яшина получил вратарь "Ливерпуля" Алиссон.