Трем фанатам "Спартака" дали по 15 суток после матча с "Зенитом"

Трех фанатов "Спартака" Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 15 суток. Болельщиков привлекли к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ - «Мелкое хулиганство». Они были задержаны перед игрой красно-белых с "Зенитом", которая состоялась 1 декабря.

Указано, что в это день в 13 часов на Кирочной улице группа фанатов нецензурно выражалась в общественном месте. На замечания никто из них не реагировал.

При назначении наказания свою вину они не признали. Пояснили, что правонарушения не совершали - 1 декабря они вышли из отеля, к ним подошли сотрудники полиции, попросили предъявить документы. После этого им предложили проследовать в отдел полиции для проверки документов, где и были задержаны. По словам фанатов, они общественный порядок не нарушали, нецензурной бранью не выражались.