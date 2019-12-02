Тренер сборной Уэльса запретит футболисту Бэйлу играть в гольф

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не позволит нападающему Гарету Бэйлу во время Евро-2020 играть в гольф. Во время турнира валлийцы встретятся с Италией, Турцией и Швейцарией. Матчи пройдут в Риме и Баку.

"Райан ясно дал понять, что на базе наше внимание должно быть сосредоточено на футболе. Гольфа не будет в моем списке, когда я оценю возможные места базирования.

Нельзя попасть в ситуацию, когда в команде игроки, рискующие состоянием здоровья из-за гольфа. Я ценю, что некоторые смотрят на это по-другому. Нельзя тренироваться весь день, развлечение должно быть", - заявил представитель Футбольной ассоциации страны Джонатан Форд.