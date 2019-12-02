Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Новости Все >
ФРГ заявляет о росте влияния России и Китая на Балканском полуострове
Дед Мороз рассказал, что подарит Путину на Новый год
Разработан робот, способный помочь парализованным людям
Видеомониторинг Москвы будут осуществлять беспилотники "Калашникова"
Пугачева припомнила обещание Михалкова и нацелилась на кино
К убийству 3-летнего сына киевского депутата причастны "атошники"
Тренер сборной Уэльса запретит футболисту Бэйлу играть в гольф
Источник Правда.Ру

Тренер сборной Уэльса запретит футболисту Бэйлу играть в гольф

Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не позволит нападающему Гарету Бэйлу во время Евро-2020 играть в гольф. Во время турнира валлийцы встретятся с Италией, Турцией и Швейцарией. Матчи пройдут в Риме и Баку.

"Райан ясно дал понять, что на базе наше внимание должно быть сосредоточено на футболе. Гольфа не будет в моем списке, когда я оценю возможные места базирования.

Нельзя попасть в ситуацию, когда в команде игроки, рискующие состоянием здоровья из-за гольфа. Я ценю, что некоторые смотрят на это по-другому. Нельзя тренироваться весь день, развлечение должно быть", - заявил представитель Футбольной ассоциации страны Джонатан Форд.

футбол евро-2020
Актуальная аналитика
Новости спорта
Допинггейт-2: подлог камуфлируют под русофобию
Военные новости
О чем будут говорить с Путиным военные моряки
Достижения медицины
Кетамин позволит победить зелёного змия
Последние материалы
О чем будут говорить с Путиным военные моряки
Пугачева припомнила обещание Михалкова и нацелилась на кино
К убийству 3-летнего сына киевского депутата причастны "атошники"
В Кемеровской области ввели режим "черного неба"
Главу секты арестовали в Екатеринбурге после убийства ребёнка
Украина готова принять прямые поставки российского газа
Российский ученый Игорь Бурцев рассказал о встречах с йети
В ДНР хотят сделать русский язык государственным
Бой Емельяненко - Кокляев стал самым успешным событием на РЕН ТВ
Кетамин позволит победить зелёного змия
Популярное
Непознанное и необъяснимое
В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека

Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.

В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Новости Украины
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Здоровье
Рак легких можно определить по рукам
Мир. Новости мира
США хотели сами "занять Крым", но не вышло
Василий Амирджанов Допинггейт-2: подлог камуфлируют под русофобию Василий Амирджанов Игорь Буккер Кетамин позволит победить зелёного змия Игорь Буккер Любовь Степушова Почему газопровод "Сила Сибири" опасен для США Любовь Степушова
Комментарии
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Павел Данилин о Шамсутдинове, "Википедии" и "золотой" молодежи
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
"Не вписался": Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
В Кремле ответили на слова Зеленского о помощи США в деле с Крымом
Экс-полковник Захарченко сидит в одной камере с ВИЧ-инфицированными
Сможет ли робот-охранник заменить привычные охранные системы?
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
В Сирии пострадали трое российских военнослужащий
Зеленский отказался выполнять минские соглашения
Зеленский заявил о наличии у него "плана Б" по Донбассу
Зеленский предложил созвать саммит для "переговоров по Крыму"
Павел Данилин о Шамсутдинове, "Википедии" и "золотой" молодежи
Помпео призвал новое руководство Евросоюза считать Россию угрозой
Зеленский предложил созвать саммит для "переговоров по Крыму"
Опубликовано полное видео боя Емельяненко - Кокляев
Павел Данилин о Шамсутдинове, "Википедии" и "золотой" молодежи
Исламисты убили 14 человек в церкви в Буркина-Фасо
Володин: из состава Украины могут выйти несколько областей
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ