Бой Емельяненко - Кокляев стал самым успешным событием на РЕН ТВ

Поединок между бойцом смешанных единобрств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым стал самым популярным событием за всю историю телеканала РЕНТ ТВ. Пресс-служба канала опубликовала данные после поединка.

Доля просмотра боя составила 31,2% среди мужского населения от 24 до 54 лет. Доля смотрения боев по России — 21%.

"Это официально: бокс на РЕН ТВ стал самым успешным эфирным событием за всю историю канала", — говорится в сообщении.

Емельяненко победил Кокляева нокаутом в первом раунде. Позже боец смешанных единоборств извинился, что поединок завершился так быстро.