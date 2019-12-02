Заводящего фанатов "Спартака" задержали за оскорбление Дзюбы

Заводящий фанатский сектор "Спартака" Валерий Бевз задержан полицией после матча с "Зенитом". Он был доставлен в участок за выкрикивания нецензурных выражений в адрес нападающего Артема Дзюбы, сообщает "Фонтанка".

На болельщика был составлен административный протокол по статье 20.31 КоАП "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований". Ранее за подобные правонарушения болельщикам запрещали посещение спортивных мероприятий.

Матч между "Зенитом" и "Спартаком" завершился со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова.