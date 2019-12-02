Шведки высмеяли российских лыжниц за массовую беременность

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Карин Эрссон, а также лыжница Шарлотта Калла высмеяли тот факт, что участницы сборной России Юлия Белорукова, Татьяна Алешина, Елена Соболева и Анастасия Седова практически одновременно ушли в декрет.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предложила спортсменкам пропустить сезон, в котором нет Олимпийских игр, чтобы использовать его для личных целей. В Швеции это посчитали ненормальным и "советским".

"В России другая культура. Я бы никогда такого не сказала, а наши девушки не стали бы слушать. Но Вяльбе из советской культуры, и она привнесла это в команду", - заявила Эрссон.

"Конечно, многие хотят создать и родить ребенка. Но совмещать это с соревновательным графиком... Все должно идти своим чередом", - подытожила Калла.