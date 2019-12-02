Быстров советует фанатам "Спартака" ехать в Европу, где есть гей-парады

Бывший футболист "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров высказался по поводу задержаний фанатов красно-белых перед игрой в Питере. Матч состоялся 1 декабря и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Накануне игры около 200 фанатов "Спартака" были задержаны полицией за мелкое хулиганство, что вызвало возмущение фанатских группировок. По мнению Быстрова, просто так полиция никого не задерживает.

"И что теперь делать? А если оставить это все безнаказанным, то как это все потом контролировать? Кому не нравится, вон, Европа есть, там все можно, и гей-парады там можно проводить, Панина заберите только с собой", - заявил Быстров в интервью Sport24.