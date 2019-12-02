Емельяненко назвал своего следующего соперника

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов боксера Рахима Чакхиева. Ранее олимпийский чемпион 2008 года заявил, что хотел бы провести поединок с Емельяненко по правилам бокса.

Емельяненко заявил, что согласен встретиться с Чахкиевым, но хотел бы сделать это по правилам смешанных единоборств.

"Я тут смотрел, Чахкиев хочет побоксировать со мной, подраться. Если ты готов подраться, Чахкиев, надевай перчатки MMA и выходи в клетку. Я побью тебя. Будь мужчиной. "Ахмат" — сила!" — сказал Емельяненко в Instagram.

В пятницу Емельяненко в первом раунде победил тяжелоатлета Михаила Кокляева. Бой состоялся по правилам бокса.