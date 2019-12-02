Дацик проведет бой с кикбоксером и актером Ле Банне

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик проведет бой против кикбоксера Жерома Ле Банне. Поединок пройдет на турнире TNA CUP 15 декабря в Казани.

В ноябре Дацик победил кикбоксера Андрея Кирсанова. Всего в смешанных единоборствах он провел 13 боев, в которых одержал 5 побед и потерпел 8 поражений.

Жероб Ле Банне - известный кикбоксер. В смешанных единоборствах провел 6 боев, в которых одержал 4 победы. Также он активно снимается в кино. Последний фильм, в котором работал Жером - французская комедия "Плейбой под прикрытием".