Кирилл "Руки-базуки" Терешин вызвал на бой бывшего мэра Липецка

Российский фрик-боец смешанных единоборств Кирилл Терешин, более известный как "Руки-базуки" побывал в Липецке и возмутился качеством дорог в городе. Он вызвал на бой бывшего мэра Михаила Гулевского.

"Вызываю Гулевского, бывшего мэра города, на бой за плохие дороги", - заявил Терешин каналу "Липецкмедиа".

Ранее Терешин дебютировал в смешанных единоборствах, проиграв Олегу Монголу. В ноябре бойцу удалили синтол и другие вещества из мышц. Ему предстоят еще несколько операций.

Михаил Гулевский был мэром Липецка с 2002 по 2015 год. Позже он стал депутатом Госдумы.