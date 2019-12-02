Вратарь "Динамо" примет участие в церемонии вручения "Золотого мяча"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин будет участвовать в церемонии награждения премии "Золотой мяч". Мероприятие состоится сегодня в Париже и будет организовано изданием France Football.

Сегодня будет вручена первая премия имени Льва Яшина, известного в прошлом голкипера "Динамо".

"Сегодняшний вечер я проведу в Париже на премии «Золотой мяч» France Football. Один из десяти лучших вратарей мира впервые получит приз имени Льва Яшина. Горжусь тем, что в компании с Василием Фроловым и руководством «Динамо» представлю наш клуб на главной футбольной премии мира. Мой прогноз? Алиссон или Тер-Штеген", - написал Шунин в Instagram.