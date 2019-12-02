Хэмилтон обошел Шумахера по числу Больших шлемов

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон взял шестой в карьере Большой шлем. Произошло это на Гран-при Абу-Даби, где британец выиграл квалификацию, показал лучший круг и лидировал от старта до финиша.

Хэмилтон обошел по этому показателю Михаэля Шумахера и Альберто Аскари. Лидирует по количеству Больших шлемов Джими Кларк — восемь шлемов.

Победа Хэмилтона в Абу-Даби позволила команде завоевать 32-й подиум в текущем сезоне — это повторение показателя 2015 года и второй результат в истории после "Мерседеса"-2016 (33 подиума). По итогам сезона немецкий коллектив набрал 739 очков, вновь уступив лишь собственному достижению трехлетней давности (765 очков).