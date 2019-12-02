Испанские СМИ назвали обладателя "Золотого мяча" заранее

Издание France Football в понедельник, 2 декабря проведет церемонию вручения "Золотого мяча", награды лучшему футболисту мира 2019 года. Испанские СМИ назвали обладателя главного трофея заранее.
По сведениям Marca и Mundo Deportivo, награда будет вручена форварду "Барселоны" Лионелю Месси. Второе место в голосовании за "Золотой мяч" занял защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.
Для Месси этот "Золотой мяч" станет шестым в карьере. По этому показателю аргентинец выйдет на чистое первое место, обойдя форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
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