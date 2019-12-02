Российские гандболистки победили Аргентину на чемпионате мира

Сборная России по гандболу одержала вторую победу на женском чемпионате мира. Команда обыграла сборную Аргентины со счетом 35:22.

Россиянки ранее победили сборную Китая со счетом 26:11. Команда возглавляет турнирную таблицу группы D. Из квинтета в плей-офф выйдут три сборные.

В следующем матче россиянки сыграют против сборной ДР Конго. Также соперниками России по группе являются команды Швеции и Японии.

Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионат мира - в 2001, 2005, 2007, 2009 годах.