Опубликовано полное видео боя Емельяненко - Кокляев

На "ВТБ Арене" в Москве 29 ноября состоялся поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и пауэрлифтера Михаила Кокляева. Поединок по правилам бокса завершился в первом раунде нокаутом тяжелоатлета.



Александр Емельяненко - Михаил Кокляев.

Напомним, противостояние между Емельяненко и Кокляевым началось в марте после того, как пауэрлифтер шутливо прокомментировал ссору оппонента с бойцом Сергеем Харитоновым. Он заявил, что атлеты развеяли миф о "тупых качках". В ответ Емельяненко записал видеообращение, которое развязало между спортсменами виртуальное противостояние.