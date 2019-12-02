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ФТАР проведет расследование по фильму "Мутная WADA" производства НТВ

Спорт

Федерация тяжелой атлетики России проведет расследование по информации, которая была обнародована в фильме НТВ "Мутная WADA". Такое распоряжение дал глава организации Максим Агапитов.

29 ноября в эфире НТВ был показан фильм, в котором приводилась информация о переписке между бывшими работниками московской антидопинговой лаборатории о допинге. Так, в эфире прозвучали имена Григория Родченкова, его бывшего заместителя Тимофеем Соболевским, а также некоторых тяжелоатлетов.

"Учитывая серьезность опубликованной информации, а также то, что основной целью Федерации на протяжении уже нескольких лет является защита чистых спортсменов от нечестной конкуренции и бескомпромиссная борьба с допингом во всех его проявлениях - независимо от заслуг и званий мошенников, - президент Федерации Максим Агапитовраспорядился немедленно начать внутреннее расследование по сообщенным в фильме фактам.

Федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться в ВАДА за содействием в проведении данного внутреннего расследования. В случае, если в ходе такого расследования факты нарушений антидопинговых правил найдут свое подтверждение, все собранные материалы будут переданы в компетентную антидопинговую организацию (РУСАДА или IWF) для принятия соответствующих санкций, с обязательным информированием ВАДА, а также Федерация самостоятельно примет иные меры организационного характера в отношении всех виновных лиц.

Федерация тяжелой атлетики России заявляет, что и впредь будет придерживаться политики «нулевой толерантности» к допингу, и всегда будет стремиться очистить наш вид спорта от мошенников и нарушителей антидопинговых правил, защищая всеми доступными способами интересы чистых спортсменов - независимо, от того, когда именно совершены нарушения. Обманщики никогда не смогут спать спокойно", - говорится в сообщении ФТАР.

Темы вада тяжелая атлетика допинговый скандал
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