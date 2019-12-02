Туктамышева может стать фигуристкой с самой зрелищной программой

Фигуристка Елизавета Туктамышева стала претенденткой на премию ISU Skating Awards. Она может выиграть награды в номинациях "лучший костюм" и "самая зрелищная программа", сообщает пресс-служб ISU.

Шорт-лист из трех претендентов будет определен в результате голосования, которое завершится 10 февраля. Церемония вручения наград состоится на закрытии чемпионата мира-2020, который пройдет с 16 по 22 марта.

Напомним, Туктамышева в этом сезоне дважды была третьей на этапах "Гран-При" и не смогла отобраться в финал.