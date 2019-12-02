Сборная России по пляжному футболу в матче за бронзу чемпионата мира победила Японию со счетом 5:4. Победный мяч незадолго до окончания игры забил Федор Земков.
Золото чемпионата мира в Парагвае завоевала Португалия. Команда в финале победила Италию со счетом 6:4.
Португальцы завоевали третье золото в своей истории. Итальянцы во второй раз стали серебряными призерами.
Сборная России во второй раз взяли бронзовые медали чемпионата мира. Также на счету команды два золота.
Следующий чемпионат мира состоится в 2021 году в Москве.
Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.