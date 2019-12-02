Сборная России завоевала бронзу ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в матче за бронзу чемпионата мира победила Японию со счетом 5:4. Победный мяч незадолго до окончания игры забил Федор Земков.

Золото чемпионата мира в Парагвае завоевала Португалия. Команда в финале победила Италию со счетом 6:4.

Португальцы завоевали третье золото в своей истории. Итальянцы во второй раз стали серебряными призерами.

Сборная России во второй раз взяли бронзовые медали чемпионата мира. Также на счету команды два золота.

Следующий чемпионат мира состоится в 2021 году в Москве.