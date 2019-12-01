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Йоханнес Бе одержал победу в Эстерсунде, Елисеев на третьем месте

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

На спринтерской гонке среди мужчин первого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде, третье и четвертое заняли россияне. Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе. На втором месте оказался его брат Тарьей Бе.

Замкнул тройку лидеров россиянин Матвей Елисеев. Сразу за ним на четвертом месте расположился Александр Логинов. Француз Мартен Фуркад пришел пятым.

биатлон эстерсунд кубок мира матвей елисеев александр логинов
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