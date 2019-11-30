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Сборная России заняла 12-е место на первом этапе Кубка мира по биатлону

Спорт

В шведском Эстерсунде прошел первый этап Кубка мира по биатлону. Россию представляли Матвей Елисеев и Тамара Воронина, занявшие 12-е место в командном зачете отстав от лидеров на 2.11,4 (5 шт. круга + 10 доп. патронов).

Победу в первом этапе одержала сборная Швеции с результатом 36.42,1 (2 шт. круга + 9 доп. патронов), которую представляли Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг. Второе место заняли Эрик Лессер и Францисска Пройс, представлявшие Германию.

Тройку лидеров закрыла Норвегия. На четвертом месте расположилась Украина, на пятом - Эстония. США заняли шестое место.

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