Сборная России заняла 12-е место на первом этапе Кубка мира по биатлону

В шведском Эстерсунде прошел первый этап Кубка мира по биатлону. Россию представляли Матвей Елисеев и Тамара Воронина, занявшие 12-е место в командном зачете отстав от лидеров на 2.11,4 (5 шт. круга + 10 доп. патронов).

Победу в первом этапе одержала сборная Швеции с результатом 36.42,1 (2 шт. круга + 9 доп. патронов), которую представляли Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг. Второе место заняли Эрик Лессер и Францисска Пройс, представлявшие Германию.

Тройку лидеров закрыла Норвегия. На четвертом месте расположилась Украина, на пятом - Эстония. США заняли шестое место.