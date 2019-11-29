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Министр спорта Колобков уверен в полноценном участии России в Олимпиаде

Спорт

Министр спорта России Павел Колобков высказал уверенность в том, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио. Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

"Уверен, что мировому спортивному движению это [неучастие россиян в Играх] совершенно не нужно. Тем более что мы являемся мировым лидером во многих видах спорта. Я считаю, что наши спортсмены примут участие в Олимпиаде во всех видах, где пройдут отборы", - сказал Колобков.

Министр спорта порекомендовал спортсменам спокойно готовиться к участию в Олимпиаде, которая состоится с 24 июля по 9 августа 2020 года.

"Я понимаю, о чем сейчас думают спортсмены, о чем говорят в их семьях. Но нужно готовиться к Играм. У нас есть команда, и мы будем решать ее насущные задачи", - подчеркнул глава министерства в интервью ТАСС.

Темы вада олимпиада-2020 павел колобков допинговый скандал
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