На матч "Зенит" - "Спартак" пока не проданы все билеты

На матч чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" на данный момент продано 53 тысячи билетов, сообщает "РИА Новости". Игра состоится 1 декабря на "Газпром Арене".

"На данный момент продано около 53 тысяч билетов. Болельщики московского "Спартака" выкупили всю квоту. В продаже остались последние билеты", - сообщили в пресс-службе.

После 17 туров "Зенит" с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе "Спартака" 22 балла и шестая строчка.

Стадион "Зенита", как отмечается на сайте РПЛ, вмещает 67 тысяч 800 зрителей.