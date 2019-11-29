Десять футболистов "Сочи" заразились ангиной

Пресс-служба "Сочи" сообщила о том, что десять футболистов команды заболели ангиной. 1 декабря команда на своем поле примет "Оренбург" в рамках 18-го тура чемпионата России.

"За два дня до игры с «Оренбургом» тренировку команды пришлось отменить. По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины. В лазарете команды с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов", - говорится в сообщении команды.

"Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 14 очков.