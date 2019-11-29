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Губериниев: пусть будут этапы в США, посмотрим на паспорт Малкина

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев высказался против отмены этапов Кубка мира в США и Канаде. В прошлом сезоне у множества спортсменов возникли проблемы во время выступлений в Северной Америке, после чего этапы было решено перенести в Европу.

"С учетом того, что в Соединённых Штатах есть кроссовки 47-го и 48-го размера, причём за копейки, я за то, чтобы там всегда проходили этапы Кубка мира. Во всяком случае хоть обувь могу купить, а это, между прочим, для меня большая проблема.

А вообще я гражданин мира. Мне нравится и Канада, и США. Пусть там будут этапы каждый год, с удовольствием туда слетаем. Заодно съездим к Малкину и посмотрим на его новенький американский паспорт", - цитирует RT Губерниева.

биатлон евгений малкин дмитрий губерниев
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