Губериниев: пусть будут этапы в США, посмотрим на паспорт Малкина

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев высказался против отмены этапов Кубка мира в США и Канаде. В прошлом сезоне у множества спортсменов возникли проблемы во время выступлений в Северной Америке, после чего этапы было решено перенести в Европу.

"С учетом того, что в Соединённых Штатах есть кроссовки 47-го и 48-го размера, причём за копейки, я за то, чтобы там всегда проходили этапы Кубка мира. Во всяком случае хоть обувь могу купить, а это, между прочим, для меня большая проблема.

А вообще я гражданин мира. Мне нравится и Канада, и США. Пусть там будут этапы каждый год, с удовольствием туда слетаем. Заодно съездим к Малкину и посмотрим на его новенький американский паспорт", - цитирует RT Губерниева.