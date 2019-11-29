Победитель боя Емельяненко - Кокляев получит чемпионский пояс

Победителю боя между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым будет вручен чемпионский пояс. Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве.

Бой пройдет по правилам бокса и будет состоять из четырех раундов по три минуты. Ранее оба спортсмена получили лицензии от Федерации бокса России.

Накануне боя Емельяненко и Кокляев прошли взвешивание. Пауэрлифтер оказался тяжелее бойца смешанных единоборств на 20,5 кг.