Победителю боя между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым будет вручен чемпионский пояс. Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве.
Бой пройдет по правилам бокса и будет состоять из четырех раундов по три минуты. Ранее оба спортсмена получили лицензии от Федерации бокса России.
Накануне боя Емельяненко и Кокляев прошли взвешивание. Пауэрлифтер оказался тяжелее бойца смешанных единоборств на 20,5 кг.
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